2021/05/17 | 12:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قرر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، الإطاحة بالهولندي رونالد كومان، من منصبه كمدير فني للفريق، عقب نهاية الموسم الحالي.وبحسب إذاعة “راك 1” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني قرر بنسبة 99% عدم استمرار كومان، رغم أنه يملك عامًا آخر في عقده، مبينة ان رئيس النادي خوان لابورتا خسر رهانه الشخصي على رونالد كومان، خاصة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة الإسباني يطيح بالهولندي كومان رسميا نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة الإسباني يطيح بالهولندي كومان رسميا نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).