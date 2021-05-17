إيران تعرض الحل “الوحيد والعادل” لقضية فلسطين

2021/05/17 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بيانا حول آخر التطورات في فلسطين، أكدت فيه أن “الحل الوحيد والعادل لقضية فلسطين، يتمثل بإجراء استفتاء شعبي بمشاركة كل الأبناء الأصليين لأرض فلسطين”.وفي بيانها التي أصدرته باللغة العربية، قالت الخارجية الإيرانية: “نود التأكيد على أن الحل الوحيد والعادل لقضية فلسطين، وفي إطار حق تقرير المصير، يتمثل […]

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