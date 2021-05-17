بالفيديو .. مواطنون يتهمون وزارة الصحة بالعجز عن توفير لقاح كورونا

2021/05/17 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتهم مواطنون في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، وزارة الصحة بالفشل بتوفير لقاح كورونا، مشيرين الى انهم حجزوا من اجل تعاطي اللقاح قبل شهر من الان.

ويظهر بالفيديو مواطن يتحدث من داخل احدى قاعات مستشفى اليرموك الواقعة بجانب الكرخ في بغداد، يبين انه حجز لتعاطي اللقاح، واستلم اخطار على هاتفه المحمول بموعد اللقاح اليوم الاثنين، الا ان المسؤولين عن اللقاح اخبروهم بعدم وجود اللقاح، وقاموا بطرد المواطنين من المستشفى واطفاء مصابيح القاعة.

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