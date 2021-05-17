الصحة العالمية تحذر من ساعات العمل الطويلة

2021/05/17 | 12:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35٪ وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17٪.وأشارت الدراسة التي نشرت في جنيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنويا، […]

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