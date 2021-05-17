2021/05/17 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير أمريكي يرجح تخلي سلاح الجو العراقي عن طائرات إف-16 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/17 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أمريكي يرجح تخلي سلاح الجو العراقي عن طائرات إف-16 ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أمريكي يرجح تخلي سلاح الجو العراقي عن طائرات إف-16 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).