إصابات وأضرار بعد زلزال بـ 5.5 درجات في إيران

2021/05/17 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، مدينة سنخواست في محافظة خراسان الشمالية شمال شرقي إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الزلزال أسفر عن 3 إصابات فضلاً عن أضرار في عدد من الأبنية.

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