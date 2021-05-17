إسرائيل تعلن إسقاط 90% من أصل 3150 صاروخاً انطلاق من غزة

2021/05/17 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إن 3150 صاروخاً انطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ بداية جولة العنف الحالية قبل أسبوع.وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 460 صاروخاً سقط في غزة ولم يتمكن حتى من اجتياز الحدود.وأضاف أن معدل اعتراض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي للصواريخ بلغ 90% .وبالمقارنة، أطلق 4481 صاروخاً على إسرائيل في حرب غزة التي استمرت 51 يوماً في 2014.

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