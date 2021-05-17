2021/05/17 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الرئيس الإيراني حسن روحاني،

الاثنين (17 أيار 2021) بدور بغداد الإيجابي

في التوسط لحل الخلافات بين دول

المنطقة، مؤكدا دعم إيران للعراق كدولة

مهمة في جامعة الدول العربية.

وهنأ الرئيس روحاني في اتصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يهاتف الكاظمي ويعلق على مهاجمة القنصلية الإيرانية واحداث فلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يهاتف الكاظمي ويعلق على مهاجمة القنصلية الإيرانية واحداث فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).