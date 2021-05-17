مفوضية حقوق الانسان: ملف السجون يكلف المليارات من خزينة الدولة

2021/05/17 | 13:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور

فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن

السجون ومراكز الاحتجاز تفتقر للمعايير

الدولية في التعامل مع النزلاء

والموقوفين، في حين أشار إلى أن ملف

السجون يكلف المليارات من خزين

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