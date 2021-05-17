"جيل ببجي" في العراق بلا انترنت وآمال على تحول اللعبة إلى مصدر للدخل

2021/05/17 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتسلل بشار أبو خليل، بثوب ورديّ وخوذة مقاتل ساموراي، من خلف عدوّه، ليرديه أرضاً بمقلاة.مشهد يبدو غريباً لو حصل على أرض الواقع، لكنه يدور في عالم لعبة "ببجي" ذات الشهرة الواسعة في العراق.

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