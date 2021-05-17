الكاظمي يمنح المثنى 30 مليار دينار لإنشاء مشاريع جديدة

2021/05/17 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني اعلن محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على منح المحافظة 30 مليار دينار لإنشاء مشاريع جديدة.وقال جودة، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

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