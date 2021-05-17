مفوضية الانتخابات تنفي فقدان بطاقات انتخابية

2021/05/17 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التصريحات التي تحدثت عن فقدان عدد كبير من البطاقات الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن المفوضية وزعت ما يقارب خمسة َ ملايين بطاقةٍ الالكترونية منذ عام الفين وأربعة عشر والفين وثمانية عشر …مشيرة إلى أنه تم إرجاعُ البطاقات غير المتسلمة الى المكتب الوطني وحذفُ اسماءِ اصحابها من سجل الناخبين.

وأوضحت الغلاي، أن المفوضية حذفت بياناتِ نحو ِسبعةٍ وتسعين ألفَ ناخبٍ متوفى بالتنسيق مع مراكز التسجيل في وزارتي الصحة والتجارة فضلاً على ابلاغ المواطنين عن حالات الوفاة.

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