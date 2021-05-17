إسرائيل تعلن استهداف قائد لواء الشمال في حركة

2021/05/17 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن غارة تسببت بمقتل "حسام أبو هربيد قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي"، ونشر فيديو على حسابه في تويتر لتوثيق العملية.

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