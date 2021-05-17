بالصورة: ضبط عجلة مع سائقها تحوي سلاح 'احادية' في بغداد

2021/05/17 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط عجلة مع سائقها تحوي سلاح احادية مع عدد من الأسلحة والاعتدة في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة الى مركز شرطة جسر ديالى والتابع الى قسم شرطة المدائن في قيادة شرطة بغداد حول وجود عجلة حمل مشتبه بها تتجول ضمن قاطع المسؤولية وفور تلقي الاخبار وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة المدائن بالاشتراك مع قطعات اللواء ٤٢ جيش عراقي حيث تم نشر الدوريات وتم ضبط العجلة من قبل المفارز المشتركة من شرطة بغداد واللواء ٤٢ جيش عراقي وبداخلها (احادية مع بندقية RBK مع بنادق كلاشنكوف عدد ٤ مع عتاد احادية ٣٥٥ اطلاقة مع حاوية عتاد ١٤.٥ مع قاعدة احادية مع حاويات عتاد فارغة عدد 10".

واضاف البيان انه "تم اصطحاب المتهم مع العجلة والمضبوطات لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون".

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