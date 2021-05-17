قدس الأقداس - شاكر كتاب

2021/05/17 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب 1- يبقى الإنسان هو قدس الأقداس وكل ما هو غيره يأتي بعده.



2- في القرآن يعادل قتل الإنسان الواحد قتل الناس جميعاً.



3- في الشرائع والقوانين الإنسان هو الأعلى وهو الأقدس وكل ما غيره يأتي بعده.



4- الدفاع عن الأوطان نزعة بطولية عميقة لدى الإنسان لكنه احتفظ في أعماق أعماقه بهذا المهماز الرائع: إنه يدرك ان اجتياح الوطن هو اجتياح الناس والأعراض ومن ثم الأملاك.



5- السر ال ......





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