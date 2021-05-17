الكاظمي وروحاني يناقشان تطورات الأوضاع في فلسطين والوجود الأمريكي في العراق

2021/05/17 | 13:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية إضافة إلى سبل التعاون بين العراق وإيران في مكافحة الإرهاب.وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان، تأكيد روحاني للكاظمي خلال الاتصال أن: “إيران تعتبر أمن العراق واستقراره كأمنها واستقرارها، وهناك ضرورة للتعاون بين البلدين لمواجهة الحركات […]

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