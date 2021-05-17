فريق طبي ينقذ مواطن تعرض لإطلاق نار بسبب عدم دعوته على وجبة غداء!

2021/05/17 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، انقاذ رجل اصيب بطلق ناري في الرأس جراء خلاف بعدم دعوته على وليمة غداء.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آيار 2021)، إن "فريق طبي بمستشفى الجملة العصبية استقبل ليلا حالة طارئة خلال ايام العيد رجلا في اواخر الخمسينيات من عمره يعاني من اصابة بمقذوف( طلق ناري) جراء خلاف بعدم الدعوة على وليمة غداء بحسب ما اشيع".

وأوضحت ان "الطلقة تسبب له بنزيف كبير داخل احشاء الدماغ في الرأس مع تشوش في الوعي و عدم انتظام فعالياته الحيوية و بعد إجراء اللازم تمت احالته بالسرعة الممكنة الى صالة العمليات".

وأضافت ، أن "الفريق الطبي اجرى له عملية فتح جمجمة و إيقاف النزيف بشكل كامل مع سحب الدم المتجمع وازالة جزء من المقذوف (الرصاصة) كونه قد تشظى و توغل داخل الأجزاء العميقة من الدماغ".

وبحسب البيان، "المصاب احيل الى العناية المركزة وهو قيد التشافي، اجرى العملية فريق طبي برئاسة اخصائي جراحة الدماغ والحبل الشوكي الدكتور نبراس الصميدعي, وكل من من المقيمين الاقدمين د.مصطفى عدنان و د.علاء والي و د.هيثم كاظم، د.



هوزار، د.



زمرد محمد و اختصاصية التخدير د.بتول و المقيم الأقدم تخدير د.بلال، ومساعدي جراح احمد ناصر وهدى وفراس وتكللت العملية بنجاح".

واُصيب شخص بإطلاقة نارية في منطقة الرأس جراء شجار لسبب غريب من نوعه في منطقة البلديات بالعاصمة بغداد.

وروى مصدر طبي من مستشفى الجملة العصبية لـ"ناس"، (16 آيار 2021)، أن "المستشفى استقبل حالة لشخص تعرض لإطلاق نار وأُصيب برأسه، جراء شجار مع شخص آخر سببه عدم دعوة الطرف الاول (مطلق النار) على مأدبة غداء أقامها الجريح".

وأضاف أن "الحادثة وقعت في منطقة البلديات ببغداد".

وتابع المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته أن "الشخص الذي أطلق النار لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأصيب شخص بإطلاق نار داخل صالون حلاقة للرجال وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، الخميس (13 آيار 2021)، إنّ "شخصاص أطلق النار على صاحب صالون حلاقة في منطقة الرحمانية وسط العاصمة، بسبب عدم الالتزام بدور الانتظار".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الحادثة أسفرت عن إصابة في منطقة الفخذ، نقل على إثرها صاحب الصالون إلى مستشفى الكرامة".

وأشار المصدر، أنّ "مركز الشرطة القريب من محل الحادث تلقى إخباراً، وفتح تحقيقاً فيه لاعتقال مطلق النار".

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