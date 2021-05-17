استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

2021/05/17 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أعلنت "كتائب القسام" الجهادية في فلسطين، اليوم الاثنين، استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ظهر اليوم الاثنين، استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقةٍ صاروخيةٍ.وكانت كتائب القسام، أعلنت البدء بردٍ صاروخيٍ كبير، "رداً على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية والعدوان المتواصل على شعبنا".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "مدن أسدود وبئر السبع وعسقلان، تعرضت لضربات صاروخية ثقيلة ومكثفة من قطاع غزة".وأعلنت كتائب القسام بأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون، وقاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية.وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدف مدينتي سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف برشقات صاروخية مكثفة.واستشهد ستة مواطنين خلال الساعات الأخيرة، في القطاع، إثر عدة استهدافات لطائرات الاحتلال في مناطق متفرقة.كما شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، غارات قوية وكبيرة في مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت طرقاً ومقار حكومية ومنازل.

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