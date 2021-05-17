مفوضية الانتخابات تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع

2021/05/17 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع إبتداءً من 23/5/2021 عبر رابط التقديم على موقعها الرسمي (ihec.iq).

وقال بيان مقتضب للمفوضيسة، ان "التقديم يشمل موظفي الدوله كافة على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الاعدادية وطلبة الجامعات والمعاهد والخريجين ، وان لا يقل عمر المتقدم عن 19سنة ولا يزيد عن 58 عاما".

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