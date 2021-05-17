2021/05/17 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اقدم العشرات من أهالي قضاء الشافعية، بمحافظة الديوانية، اليوم الاثنين، على قطع أحد الشوارع الرئيسية احتجاجاً على سوء الخدمات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من اهالي الشافعية، قطعوا الشارع الرئيسي الرابط بين محافظة النجف والديوانية، احتجاجاً على سوء الخدمات.

وأضاف ان المتظاهرين هددوا بخطوات تصعيدية في حال لم يستجيب احد لمطالبهم، بتحسين الخدمات خصوصا لما يتعلق بتجهيز الطاقة الكهربائية خلال ايام الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف احتجاجاً على تردي الخدمات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف احتجاجاً على تردي الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).