2021/05/17 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيخوضُ منتخبنا الوطني لكرة الصالات، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين، ثاني لقاءاته الودية أمام المنتخب الفيتنامي في صالة خور فكان بمدينة الشارقة الاماراتية،.وذكر بيان للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،ان" هذه المباراة تدخلُ ضمن استعدادات منتخبنا لمواجهتي نظيره المنتخب التايلاندي في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم"، مبينا أن" المنتخب الفيتنامي تنتظره هو أيضا مباراتان ضمن الملحق الآسيوي أمام المنتخب اللبناني الشقيق".واضاف ان" لاعبي المنتخب يواصلون تدريباتهم اليومية في المعسكر الإعدادي المقام حاليا في دولة الامارات والذي بدأ بتمارين الإحماء، وبعد ذلك تم تقسيم اللاعبين بين مجموعتين لتطبيق الواجبات المنوطة بهم"، مشيرا الى ان" مدرب المنتخب هيثم عباس بعيوي قام بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء الودي السابق أمام الإمارات، عمل على تلافيها وتجنب الوقوع فيها بالمباريات المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وطني الصالات يلاعب فيتنام اليوم تحضيراً للملحق الآسيوي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وطني الصالات يلاعب فيتنام اليوم تحضيراً للملحق الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).