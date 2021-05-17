الكاظمي وروحاني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتحديات الاقليمية

2021/05/17 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني دور العراق في التوسط لحل الخلافات بين دول المنطقة فضلا عن التحديات في مواجهة داعش.

وكالة الانباء الإيرانية قالت ان روحاني هنأ خلال اتصال هاتفي رئيس الوزراء العراقي بمناسبة عيد الفطر، مرحبا بدور بغداد الإيجابي في التوسط لحل الخلافات بين دول المنطقة في اشارة لدور العراق في استضافة المباحثات السعودية الايرانية، إضافة الى مواقف العراق تجاه القضية الفلسطينية.

وحول الوجود الأميركي في العراق قال روحاني إن الولايات المتحدة تمارس لعبة مزدوجة في تعاملها مع الإرهاب، مؤكدا ان الدور الاميركي دور تخريبي دائما وبالتالي فأن ذلك الوجود لا يساعد على احلال الأمن والاستقرار في العراق.

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