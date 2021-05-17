كرمسير تستذكر المناضل الشامخ عادل مراد

وجاء في نص بيان المنظمة:
"في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الاستاذ المناضل عادل مراد الفيلي تتقدم منظمة گرمسير الكورد الفيلية بأسمى ايات التعازي لعائلة الخالد عادل مراد الفيلي و لعوائلنا الكوردية الفيلية و لشعبنا الكوردي اجمع ، نستذكر تاريخك النضالي المشرف و مبادئك الصادقة و نضالك ضد النظام البعثي المقبور طيلة اكثر من 50 عاما من تاريخك النضالي المشرف كنت مثالا مشرفا و صادقا و وفيا لكل من عاصرك و ناضل معك و نحن على مبادئك سائرون ايها الخالد الحاضر بيننا في عقولنا و قلوبنا و ضمائرنا".
وايضا منظمة گرمسير الكورد الفيلية تجتمع على مزار الراحل المناضل الاستاذ عادل مراد الفيلي لاداء الفاتحة على روحة الطاهر المصادف يوم الثلاثاء في تاريخ 2021L5L18 في " كردي سليم بك" الساعة الخامسة عصرا.
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