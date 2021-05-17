كرمسير تستذكر المناضل الشامخ عادل مراد

2021/05/17 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت منظمة كرمسير للكورد الفيلية، المناضل الشامخ عادل مراد، وذلك في الذكرى الـ 3 لرحيله الاليم.

وجاء في نص بيان المنظمة:

"في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الاستاذ المناضل عادل مراد الفيلي تتقدم منظمة گرمسير الكورد الفيلية بأسمى ايات التعازي لعائلة الخالد عادل مراد الفيلي و لعوائلنا الكوردية الفيلية و لشعبنا الكوردي اجمع ، نستذكر تاريخك النضالي المشرف و مبادئك الصادقة و نضالك ضد النظام البعثي المقبور طيلة اكثر من 50 عاما من تاريخك النضالي المشرف كنت مثالا مشرفا و صادقا و وفيا لكل من عاصرك و ناضل معك و نحن على مبادئك سائرون ايها الخالد الحاضر بيننا في عقولنا و قلوبنا و ضمائرنا".

وايضا منظمة گرمسير الكورد الفيلية تجتمع على مزار الراحل المناضل الاستاذ عادل مراد الفيلي لاداء الفاتحة على روحة الطاهر المصادف يوم الثلاثاء في تاريخ 2021L5L18 في " كردي سليم بك" الساعة الخامسة عصرا.

PUKmedia

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