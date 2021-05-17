جماهير كوردستان تستذكر المناضل الشامخ عادل مراد

2021/05/17 | 14:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستذكر جماهير شعب كوردستان يوم غد الثلاثاء، الذكرى السنوية الثالثة، لرحيل المناضل الشامخ عادل مراد عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي الذي وافته المنية يوم الجمعة 18/5/2018، في أحد مشافي مدينة كولن الالمانية.

وستقام المراسيم في تمام الساعة 5:30 د، من مساء الثلاثاء، على ضريح الراحل عادل مراد بمقبرة " كردي سليم بك" في مدينة السليمانية.

كان الراحل رجلاً مضحياً متمسكاً بمواقفه المبدئية الرصينة لم يحد عن الشعارات والقيم النبيلة التي عرف بها حارب بكل قوة الفساد والمحسوبية والتبعية والتفرد.

والمناضل الشامخ عادل مراد من الأقمار السبعة ومن الشرارة اندلع اللهيب بيده وبيد رفاقه.

PUKmedia خاص

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