الأمن النيابية تطالب الكاظمي بالسماح باستدعاء قادة عمليات ديالى وكركوك وصلاح الدين

2021/05/17 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية القائدَ العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالسماح باستدعاءِ قادةِ العمليات المشتركة وقادةِ عملياتِ كل ٍ من كركوك وديالى وصلاح الدين بعد تزايدِ الخروقات الأمنية في تلك المحافظات.

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي إن تنظيمَ داعش لا يزال يشكل تهديدا مباشرا في تلك المحافظات على الرغم من فقدانِه قدرة َ السيطرةِ على المدن حيث تقوم خلايا التنظيم بنصبِ مفارز َ متفرقةٍ لاسيما في الجبال والوديان تنفذ من خلالها عملياتِها ضد المدنيين والعسكريين مشيرا الى أن اللجنة ستقوم بزيارةٍ الى عمليات كركوك وديالى وصلاح الدين على خلفيةِ تكرار الخروقات الأمنية فيها.

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