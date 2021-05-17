بالاسماء.. وزارة الدفاع توجه دعوة لطلبة الدورة 111 الاحتياط

2021/05/17 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن قبول الطلبة المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة البالغ عددهم (٢٧) طالباً بدورة الكلية العسكرية بالرقم (١١١) الاحتياط بدلاً عن الذين لم يلتحقوا والمنسحبين من الدورة آنفاً.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم قبول الطلبة المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة البالغ عددهم (٢٧) طالباً بدورة الكلية العسكرية بالرقم (١١١) الاحتياط، بدلاً عن الذين لم يلتحقوا والمنسحبين من الدورة آنفاً.

واضاف البيان ان "التحاق الطلبة يكون خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ١٧ آيار ٢٠٢١".

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