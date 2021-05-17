الداخلية تعلن استعدادها لتسلم الملف الأمني في المحافظات

2021/05/17 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استعدادها لتسلُّم الملف الأمني في المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "ظروف البلاد في السنوات السابقة استدعت تسلُّم قيادات العمليات الملف الأمني في عموم المحافظات".واكد المحنا، ان "تلك الظروف بدأت تنحسر والتهديدات تقتصر على الجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم الالكترونية"، مشيراً إلى أن "هذه الجرائم تستدعي وجود قادة مهنيين ملمّين بموضوع العلوم الشرطوية".

ولفت الى أن "تشكيلات الوزارة، لاسيما الشرطة الاتحادية والرد السريع ومديريات الشرطة كافة، حققت نجاحات عدة بموضوع استتباب الأمن، لذا فان التفكير جاد بنقل الملف الأمني لقيادات شرطة المحافظات".

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