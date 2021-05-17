مستوى اصابات معتدل بكورونا في احدى المحافظات

2021/05/17 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن تسجيل 135 اصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا.

وقال بيان للدائرة، ان “الملاكات الطبية في الدائرة اجرت 796 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، ظهر منها 135 اصابة جديدة”.

واوضح، ان “من بين الاصابات 3 اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف”، مشيرا الى ان “المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف 56384، فيما كان مجموع حالات الشفاء 50550، ومجموع الوفيات 503 “.

واضاف، ان “مجموع الحالات تحت العلاج 5331، فيما كان مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة 3915 اصابة”.

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