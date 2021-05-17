تقرير أميركي: العراق قد يتخلى عن استخدام مقاتلات أف 16

2021/05/17 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير أميركي إن سلاح الجو العراقي قد يتخلى في المستقبل عن استخدام ِ مقاتلاتِ أف ستة عشر الأميركية متعددةِ المهام.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة ميليتري ووتش الأمريكية ان الجيشَ العراقي يستخدم في الوقت الراهن أربعاً وثلاثين مقاتلة ً أمريكية ً خفيفة من طراز اف ستة… مشيراً إلى أن صيانة َ تلك الطائرات تتوقف على الخبراءِ التقنيين الأميركيين الذين قد ينسحبون من العراق لتغيراتٍ طرأت على الأوضاع السياسية هناك.

وبحسب الصحيفة فقد بدأت القيادة العسكرية ُ العراقية تفكر في شراءِ طائراتٍ حربية حديثة..



مبينة أن كبارَ المسؤولين العسكريين العراقيين قد أعلنوا في آبَ الماضي عن رغبتهم في اقتناءِ طائرةِ سوخوي سبعة وخمسين بصفتها أقوى مقاتلةٍ في الجيش الروسي، إلا أن موازنة العراق لا تسمح بشراءِ تلك المقاتلة لغلاءِ ثمنها.

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