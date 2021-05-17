ايران و السعودية .. حوارات سياسية ام صفقات سياسية - فؤاد الصلاحي

2021/05/17 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي الشقيقة الكبرى (المملكة السعودية ) تحاول جاهدة تكثيف جهودها في اجراء حوارات - مباحثات سرية - مع ايران للوصول الى اتفاقات محددة بشأن امنها وادوارها في المنطقة ومنه دورها في اليمن وهي تسابق الزمن لاعتقادها ان ايران – كما تشير الاخبار - على وشك الاتفاق مع امريكا – عودة امريكا - الى الاتفاق النووي ومعه رزمة من التفاهمات غير المعلنة غالبا التي تشترطها امريكا لقاء العودة ..وحال تحقق ذلك تفوز ايران خ ......





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