الدفاع توجه دعوة لطلبة الدورة 111 الاحتياط

2021/05/17 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن قبول الطلبة المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة البالغ عددهم (٢٧) طالباً بدورة الكلية العسكرية بالرقم (١١١) الاحتياط بدلاً عن الذين لم يلتحقوا والمنسحبين من الدورة آنفاً.وقالت الوزارة في بيان ، انه “تم قبول الطلبة المدرجة أسماؤهم في القائمة المرافقة البالغ عددهم (٢٧) طالباً بدورة الكلية العسكرية […]

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