مفوضية الانتخابات تفتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع

2021/05/17 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع للانتخابات المقبلة.

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وذكرت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آيار 2021)، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 اعتبارا من تاريخ 2021/5/23 عبر الرابط التقديم في الموقع الالكتروني للمفوضية (اضغط هنا)".

وبحسب البيان "يشمل التقديم الفئات التالية:

موظفي دوائر الدولة كافة على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.

طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية وان لا يقل عمره عن 19 سنة ولا يزيد عن 56 عام.

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