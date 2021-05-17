قائممقامية الاعظمية تصدر بيانا توضيحيا حول شمول المدينة بالإعمار

2021/05/17 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قائممقامية قضاء الاعظمية بالعاصمة بغداد توضيحا بشأن شمول مدينة الاعظمية بالإعمار من قبل صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية والعسكرية.

وقالت القائممقامية في بيان جاء ردا حسب قولها على للجدل الحاصل حول آلية عمل فريق صندوق الاعمار وتناول الموضوع من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت ان مبادرة شمول الاعظمية بصندوق الاعمار كانت من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد لقائه وفدا من اهالي الاعظمية وتم تعزيز تلك المبادرة بطلب من القائمقامية، حيث قام على اثر ذلك قائمقام الاعظمية بزيارة مدير صندوق الاعمار في مقر عمله والتباحث بشأن اقرارالخطوة، مبينة ان كل ما نشر خلاف هذه الاجراءات هو محض اجتهاد لا غير، في حين دعا البيان الى الابتعاد عن جعل الحملة مادة اعلانية او دعاية انتخابية بدلا من طرح برنامج انتخابي رصين يعتمد رؤية واضحة لكيفية معالجة ازمات البلد.

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