2021/05/17 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب، في 2021/10/10.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 اعتبارا من تاريخ 2021/5/23 عبر الرابط التقديم في الموقع الالكتروني للمفوضية (www.ihec.iq) ويشمل التقديم الفئات التالية :

1 ـ موظفي دوائر الدولة كافة على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية .

2 ـ طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية وان لا يقل عمره عن 19 سنة ولا يزيد عن 56 عام .

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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