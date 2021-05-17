2021/05/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى،

الاثنين (17 أيار 2021)، بالعثور على جثة

متفسخة تعود إلى حادثة غرق عبارة الموصل

التي حصلت قبل عامين.

وقال المصدر، إن “مفارز الشرطة النهرية

عثرت اليوم، على جثة متفسخة، م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة متفسخة من ضحايا “عبارة الموصل”) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة متفسخة من ضحايا “عبارة الموصل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).