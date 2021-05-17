تعرف على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات

2021/05/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح النائب عن كتلة الصادقون فاضل

الفتلاوي، الاثنين، ان الحكومة

والبرلمان المقبلين سيحددان مصير

انتخابات مجالس المحافظات، لافتا الى

تأجيل حسم موضوع مجالس المحافظات

للدورة البرلمانية المقبلة.





وقال ال

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