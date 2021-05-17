قلق دولي من استهداف اسرائيل لمكاتب اعلامية

2021/05/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المجتمع الدولي قلقه البالغ بعد

تدمير القصف الإسرائيلي على غزّة مقار

ومكاتب وسائل إعلام ووكالات عالمية .

واظهرت لقطات لرويترز حجم الدمار الذي

لحق بمبنى الجلاء المؤلف من ثلاثة عشر

طابقا في غزة يضم

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