الفتى الجزائري في رحاب فلسطين

2021/05/17 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس محمد يحيى الدباغ الصالح بو علال ) فتى جزائري عرف الحياة ووطنه محتل من قبل الفرنسيين قتلت عائلته في أحد قرى الجزائر في جبال أطلس في مغامرة طائشة من مغامرات الجيش الفرنسي ورأى بعينه ماحل بقريته كاملة من ابادة وحشية طاغية بعد عودته مساء احد الأيام من الرعي بقطيع اغنامه فلم يستوعب هول ماجرى […]

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