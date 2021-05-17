2021/05/17 | 14:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نابولي ميلان يوفنتوس..90 دقيقة تحسم المتأهلين لدوري الابطال

يذهب ميلان ونابولي ويوفنتوس إلى الجولة الأخيرة في الدوري الإيطالي للتنافس على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن هناك سلسلة من الاحتمالات.

ويمتلك كل من ميلان ونابولي 76 نقطة، يليهما يوفنتوس بـ75 نقطة

ميلان سيواجه أتالانتا، ويستضيف نابولي هيلاس فيرونا، ويوفنتوس يلاقي بولونيا.

وهناك احتمال أن ينهي ميلان ونابولي ويوفنتوس الموسم برصيد 76 نقطة، وبالتالي سيتم النظر لنتائجهم ضد بعضهم البعض.

وفي هذه الحالة، سيتأهل ميلان ويوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا، مع احتلال نابولي المركز الخامس.

ميلان 76 نقطة

إذا فاز ميلان على أتالانتا، فلن يضمن فقط مكانًا في دوري أبطال أوروبا، ولكن أيضًا سيقفز لوصافة الدوري الإيطالي.

ميلان لديه سجل متفوق في المواجهات المباشرة مع نابولي ويوفنتوس.

نابولي 76 نقطة

إذا تغلب نابولي على فيرونا، فسيضمن حصولهم على المركز الرابع.

نابولي لديه سجل أقل في المواجهات المباشرة مع ميلان، وسجل مماثل مع يوفنتوس.

وعندما يتساوى الفريقان في المواجهات المباشرة، فسيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف الإجمالي، ويكون نابولي بعيدًا جدًا أمام يوفنتوس (+45 إلى +36).

يوفنتوس 75 نقطة

يجب أن يهزم يوفنتوس بولونيا، ويأمل أن يفشل ميلان أو نابولي في حصد ثلاث نقاط.

هناك بديل، حيث يمكنهم التعادل مع بولونيا، طالما خسر كل من ميلان ونابولي.

في هذه الحالة، سيكونون جميعًا رصيدهم 76 نقطة، مما يؤدي إلى النظر لنتائجهم ضد بعضهم البعض.

سيشهد هذا حصول كل من ميلان ويوفنتوس ونابولي على ست نقاط، لذا فإن حساب فارق الأهداف في ذلك الدوري المصغر سيكون لميلان ويوفنتوس اليد العليا، مما يرسل نابولي إلى المركز الخامس.

وذلك لأن ميلان لديه فارق أهداف +2، بينما فارق الأهداف بين يوفنتوس ونابولي -1.

سيحصل يوفنتوس على الأفضلية، حيث سجل خمسة أهداف، بينما سجل نابولي أربعة فقط في هذا الدوري المصغر.

نتائج المواجهة

ميلان

ميلان 1-3 يوفنتوس.

يوفنتوس 0-3 ميلان.

نابولي 1-3 ميلان.

ميلان 0-1 نابولي.

نابولي

نابولي 1-3 ميلان.

ميلان 0-1 نابولي.

نابولي 1-0 يوفنتوس.

يوفنتوس 2-1 نابولي.

يوفنتوس

ميلان 1-3 يوفنتوس.

يوفنتوس 0-3 ميلان.

نابولي 1-0 يوفنتوس.

يوفنتوس 2-1 نابولي.

مقارنة النتائج الثلاثة معًا

ميلان 6 نقاط (الأهداف المسجلة 7، الأهداف المستقبلة 5، الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة +2).

يوفنتوس 6 نقاط (الأهداف المسجلة 5، الأهداف المستقبلة 6، الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة -1).

نابولي 6 نقاط (الأهداف المسجلة 4، الأهداف المستقبلة 5، الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة -1).





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