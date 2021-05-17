2021/05/17 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية الأميركي: ندعو جميع الأطراف الى وقف التصعيد الفلسطيني الاسرائيلي

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