مفوضية الانتخابات تفتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع في

2021/05/17 | 15:10 - المصدر: مفوضية الانتخابات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 اعتبارا من تاريخ 2021/5/23.

ونشرت المفوضية، في بيان لها استمارة يستطيع المتقدمون ملئها عبر الموقع الموقع الإلكتروني للمفوضية (www.ihec.iq).

ويشمل التقديم الفئات التالية:

- موظفي دوائر الدولة كافة على أن يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.

طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على ان يكون اقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 56 عام.

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