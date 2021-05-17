القبض على متاجر بالعملة المزورة في كركوك

2021/05/17 | 15:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على متهم يتاجر بالعملة المزيفة في كركوك، مشيرة إلى أن المتهم كان بحوزته مبلغ قدره 16 مليون دولار.وقالت الوكالة في بيان، إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بمحافظة […]

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