مفوضية الانتخابات تفتح باب التقديم بصفة موظف اقتراع.. وتحدد الشروط

2021/05/17 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

فتحت مفوضية الانتخابات اليوم الاثنين باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع ابتداء من الثالث والعشرين من آيار الجاري 2021.

وذكرت المفوضية في بيان أن التقديم يكون عبر الموقع الالكتروني للمفوضية على الرابط (ihec.iq).

وأضافت أن التقديم يشمل موظفي الدولة كافة على أن يكون أقل تحصيل دراسي هو الإعدادية ولا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة ولايزيد عن 58 سنة.

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