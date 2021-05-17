بالوثيقة.. ذي قار توجه بإيقاف ترويج معاملات الاستثمار على ضفاف الفرات

2021/05/17 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، إيقاف ترويج معاملات الاستثمار على ضفاف الفرات لاجل تنفيذ كورنيش الناصرية.وبحسب الوثيقة، فقد “خاطب محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي هيئة استثمار ذي قار بايقاف ترويج معاملات الاستثمار على ضفاف نهر الفرات”.

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