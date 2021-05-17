شذرات من قصائد الشاعر طاغور القصيرة - جواد كاظم غلوم

2021/05/17 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم هفوات خائبة / ترجمة عن الانجليزية : جواد غلوم -------------انطفأ مصباحي أحطتُـه بثوبي الفسيح خوفا من عصف الريح كم كنت متهوّرا خاطئاً****ذبلتْ وردتي ضممتُـها الى صدري بكل لهفةٍ واشتياق لم أكن أحسن التصرّف مع رفيقتي العاطرة الجميلة تلك هي خديعة الحب ****سددتُ نهري عن الآخرين ليخدمني وحدي بثراء مائهِ لكنه آثرَ الجفاف معاندا تراني هل كنت أنان ......





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