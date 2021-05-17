حتما ستنتصر إرادة الشعب الفلسطيني - تاج السر عثمان

2021/05/17 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 جاءت انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والشيخ جراح، ضد العدوان الصهيوني على بيوتهم وممتلكاتهم، والعدوان على المصلّين وهم يؤدون فروض الصلاة والعبادة، امتدادا لتراكم تضال المقاومة الفلسطينية ضد الكيان العنصري الصهيوني ، ولا غرو أن وجد العدوان الاسرائيلي ادانة واستنكارا واسعا من كل القوي الوطنية والديمقراطية والمحبة للسلام والمناهضة للعنصرية في العالم ، وجميع المدافعين عن حقوق الانسان ، و ......





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