ردا على حوار يوسف زيدان والصهيونية لجريدة الوطن - حاتم الجوهرى

2021/05/17 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى خرج د.يوسف زيدان في حوار لجريدة الوطن بتاريخ الأمس 16/5/2021م، متطوعا كعادته مقدما نفسه في صورة المنقذ صاحب الرؤية التي تبصر الناس الجُهال بطريق النجاة والحق! وذلك في موضوع عدوان الصهاينة على الفلسطينيين ومحاولتهم اقتحام المسجد الأقصى، وبسط كامل سيطرتهم السياسية والإدارية على القدس.والحقيقة أن يوسف زيدان يفتقد حديثه لأبسط أنواع المنطق والحجية، ويفتقد للسند التاريخي الفعلي، ويفتقد لقيمة الع ......





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