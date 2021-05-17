بعد عام من الابحاث.. الى ماذا توصلت الدراسات بشأن امكانية انتقال كورونا عبر الهواء؟

2021/05/17 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

على مدار عام وعدة أشهر، ظهر العديد من الأبحاث التي قام بها العلماء في جميع أنحاء العالم، لكشف ألغاز فيروس كورونا المستجد، ولعل أبرزها انتقال كوفيد-19 المحمول جوا.

في يوم الجمعة 7 مايو، أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيات عامة جديدة لحساب انتقال فيروس كورونا (COVID-19) المحمول جواً، وفقا لموقع medicalxpress.

يدرج مركز السيطرة على الأمراض الآن كلاً من انتقال فيروس SARS-CoV-2 والعدوى المسببة لمرض كوفيد-19، يمكن أن تنجم عن استنشاق جزيئات الهباء الحيوي التنفسي الدقيقة.

تتوافق الإرشادات الجديدة تمامًا مع المنظورات العلمية التي مضى عليها عام واحد في هذا الوقت، على عكس الانتقال المحمول جواً، كان البيان الرسمي السابق لمركز السيطرة على الأمراض (CDC) هو أن غالبية الإصابات حدثت عن طريق الاتصال الوثيق مع القطرات الكبيرة والدخان.

مرة أخرى في 7 أبريل 2020، منظور جديد من مارسيلو جوزمان ، أستاذ الكيمياء في جامعة كنتاكي وحاصل على دكتوراه في العلوم والهندسة البيئية، تم نشر دراسته من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كمحاولة تمهيدية لإقناع العلماء ومسؤولي الصحة العامة بإيلاء اهتمام جاد للتهديد المحمول جواً لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

تم إصدار دراسة ثانية في وقت لاحق في 22 أبريل، وأخيراً اجتازت مراجعة العلماء لنشرها في المجلة الدولية للتخطيط الصحي والإدارة، أوضح هذا العمل بشكل لا لبس فيه خطر جزيئات الهباء الحيوي الصغيرة التي يمكن أن تبقى في الهواء بمرور الوقت وتخترق مستويات مختلفة من الجهاز التنفسي.

ولتوضيح التغييرات الأخيرة، يؤكد مركز السيطرة على الأمراض، أن هناك خطرًا مرتبطًا باستنشاق الفيروس كطريقة للانتقال تشمل الترسب على الأغشية المخاطية المكشوفة وكذلك من خلال لمس الأغشية المخاطية مباشرة بأيدٍ قذرة ملوثة بالفيروس.

تنطبق الآثار المترتبة على ذلك بشكل مباشر على البيئات الداخلية مثل مكان العمل والمدارس وأماكن النقل العام التي تفتقر إلى أنظمة تهوية أو تنقية هواء مناسبة.

كما كشفت العديد من دراسات المتابعة المنشورة خلال الفصل الدراسي الماضي عن الدور الذي تلعبه جزيئات الإيروسول الحيوي الصغيرة على صحة الإنسان.

على سبيل المثال، أشارت ورقة بحثية حديثة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة نُشرت في يناير إلى قائمة من التوصيات لمنع انتقال فيروس SARS-CoV-2 المحمول جواً.

وأوصت الدراسة بجهود مكافحة التهوية المرتبطة بانتشار الفيروس في المطاعم، والسفن السياحية، ودور رعاية المسنين، والمدارس، ورياض الأطفال، والمكاتب، والمحلات التجارية، ووسائل النقل العام للسيطرة على الوباء.

يوصى باستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة، وفلاتر الهواء الميكانيكية، والإشعاع فوق البنفسجي المبيد للجراثيم (UVGI) ، ومرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) والمولدات الأيونية.

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