الغنام يعلن رفع سيطرة متين في قضاء العامرية

2021/05/17 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الاثنين، رفع سيطرة (متين) في قضاء العامرية، شمال مدينة الفلوجة. وقال الغنام في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواتنا العسكرية مستمرة بنهجها الواضح والمتمثل برفع كل مامن شأنه تقليل الاجراءات التي كانت سبب باعاقة حركة المواطنيين". وأضاف، "لقد وجهنا قواتنا العسكرية برفع سيطرة متين في قضاء العامريه وتعزيز مواردها الى سيطرة الهريمات ضمن الحدود الفاصله لقيادتنا مع عمليات كربلاء"، لافتا الى "ذلك لتسهيل حركة مرور العجلات والمزارعين بعد استتباب الامن والاستقرار نتيجة التعاون المستمر بين القوات الأمنية والمواطنين".

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