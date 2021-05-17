لماذا لا يزال بعض الأشخاص الذين تم تلقيحهم يصابون بكوفيد- 19؟

2021/05/17 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم- متابعة

من المهم أن ندرك سبب كون هذا الموضوع مصدر قلق كبير وتساؤلات وانبهار الناس ، بعد كل شيء ، إذا لم تستطع ‏لقاحات فيروس كورونا أن تمنعك تمامًا من الإصابة بـ ‏Covid-19‎‏ ، فما الفائدة من التطعيم؟

لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة للتفكير في الأمر ، بسبب حقيقة علمية واحدة بسيطة: لا يوجد لقاح أو دواء يعمل ‏بفعالية 100٪ ! لكن الخبر السار هو أن أفضل لقاحات ‏Covid-19‎‏ تقترب كثيرًا من تحقيق فعالية التطعيم .‏وجدت الدراسات والأبحاث الواقعية، أنه اللقاحات فعالة بنسبة 97٪ ضد الأمراض المصحوبة بأعراض ‏و 86٪ ضد المرض بدون أعراض ‏ و 94٪ ضد الاستشفاء.‏

من الناحية الإحصائية ، هذا يعني أن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل سيظلون يمرضون وقد يدخلون إلى ‏المستشفى ويموتون ،لكن هذا النوع من الحالات نادر للغاية .‏

هذه الأنواع من الحالات الخارقة متوقعة ، وهي تحدث منذ عقود مع أمراض أخرى ، من الأنفلونزا إلى النكاف ،جزء مما يحدث هنا هو أن الاستجابة المناعية لكل شخص للقاح ستكون مختلفة ، بنفس الطريقة التي تختلف بها استجابة ‏كل شخص للإصابة بـ ‏Covid-19‎‏ ، كما يقول بول أوفيت ، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في ‏فيلادلفيا.‏

ومن الجدير بالذكر أيضاً : فترة حضانة الفيروس ، أو الوقت بين الإصابة وظهور الأعراض.



يمكن أن تتراوح هذه ‏الأعراض على نطاق واسع ، من 10 إلى 14 يومًا للحصبة وستة أيام لـ ‏Covid-19‎‏ ، إلى يومين فقط أو أقل ‏للإنفلونزا ،كلما كانت فترة الحضانة أقصر ، زادت قدرة الفيروس على الانتشار قبل أن تبدأ الاستجابة المناعية للجسم.‏

يعتقد العلماء أن أولئك الذين تم تطعيمهم ، حتى لو أصيبوا بعدوى ، سيكون لديهم حالة أكثر اعتدالًا مما لو كانوا ‏سيصابون به ، على الرغم من أنه لا يزال هذا الموضوع قيد الدراسة.‏

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